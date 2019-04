Polizei fasst Ladendieb

Bei einem 51-jährigen Ladendieb sind am Samstag gegen 15 Uhr in einem Geschäft in der Obere Breite Straße weitere neuwertige Gegenstände aufgefunden worden, deren Herkunft teilweise noch nicht ermittelt wurde. Ein Mobiltelefon, das er zuvor in einem Bekleidungsmittelgeschäft von einem Tresen entwendet hatte, konnte dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden, so die Polizei. Zwei Geldbörsen, zwei Gürtel, zwei Brillen, zwei Fahrradgriffe, ein Armband und ein leeres Tagebuch konnten noch nicht zugeordnet werden.

Der Mann wurde durch Beamte zum Polizeirevier Ravensburg gebracht und vernommen, weitere Ermittlungen dauern an.