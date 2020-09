Polizei fahndet in Ravensburg nach flüchtigem Strafgefangenen

Die Polizei Ravensburg fahndet nach einem flüchtigen Strafgefangenen und bittet deshalb Verkehrsteilnehmer, im gesamten Stadtgebiet keine Anhalter mitzunehmen.

Das teilten die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst Baden-Württemberg und die Polizei am späten Mittwochvormittag mit. Der Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt. Was bisher zum Fall bekannt ist.

Der Gefangene sollte im Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg-Weißenau untersucht werden und nutzte am Morgen eine günstige Gelgenheit zur Flucht. (Foto: Siegfried Heiss)

Der Gefangene, der nach Angaben der Polizei wegen Eigentumsdelikten eine Gefängnisstrafe absitzt, hätte am Mittwochmorgen eine Untersuchung am Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg-Weißenau gehabt.

„Gegen 10.45 Uhr nutzte er eine günstige Gelegenheit zur Flucht“, so ein Polizeisprecher. Dabei habe er nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Auch gehe man davon aus, dass der Mann unbewaffnet und zu Fuß auf der Flucht ist.

Deshalb werde vor allem im Ravensburger Stadtgebiet nach ihm gesucht, dafür sei auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Eine Personenbeschreibung zu dem Mann will die Polizei bisher nicht veröffentlichen, ob dies nötig sei, müsse zunächst mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt werden, hieß es.