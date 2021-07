Weil er kein Licht an seinem Fahrrad angeschaltet hatte, ist ein 27 Jahre alter Radfahrer am Sonntag gegen 21.45 Uhr von einer Polizeistreife in der Ravensburger Gartenstraße gestoppt worden.

Die Beamten nahmen bei dem jungen Mann deutlichen Marihuana-Geruch wahr, der von einem Joint in der Hosentasche des 27-Jährigen herrührte, heißt es im Bericht. Die Polizisten beschlagnahmten den Joint und zeigten den Mann an.