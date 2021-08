Polizei erwischt Parfumdieb

Mehrere Parfumflaschen in einem Wert von über Hundert Euro hat ein Dieb am Dienstagnachmittag aus einem Drogeriemarkt in der Innenstadt gestohlen. Der 28-Jährige packte die Ware in eine Tasche verließ dann das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte den Täter kurze Zeit später am Bahnhof. Da er wegen vorangegangener Diebstahlsdelikte bereits Hausverbot in dem Drogeriemarkt hatte, hat er nun mit Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruch rechnen.