Polizei erwischt Kratzer

Zeugen haben die Polizei verständigt, als ein Mann am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr einen in der Straße „Am Alten Gaswerk“ abgestellten Linienbus zerkratzte. Die Beamten des Polizeireviers Ravensburg stießen eigenen Angaben nach auf einen etwa zehn Zentimeter langen Kratzers neben der Zugangstür des Linienbusses. Zeugen wiesen die Polizeibeamten darauf hin, dass ein von ihnen beobachteter Mann die Beschädigung mit einem Schlüssel verursacht habe. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten den Tatverdächtige am Busbahnhof. Gegen den 38-Jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, heißt es abschließend im Polizeibericht.