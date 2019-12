Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer

Anzeichen von Drogeneinwirkung haben Beamte des Polizeireviers in der Nacht am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr bei der Kontrolle eines 30-jährigen Autofahrers in der Karlstraße in Ravensburg festgestellt. Nachdem dieser einen Drogenschnelltest nicht durchführen konnte, veranlassten die Polizisten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagten dem Mann die Weiterfahrt für die folgenden 24 Stunden und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.