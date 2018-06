Polizei erwischt berauschte Autofahrer

Insgesamt vier Autofahrer hat die Polizei in Ravensburg laut Bericht betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Gegen 23.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen betrunkenen 50-jährigen Autofahrer in der Meersburger Straße. Ein 33-Jähriger, der in der Wangener Straße überprüft wurde, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die beiden Männer wurden deshalb angezeigt und durften nicht weiterfahren. Etwas tiefer ins Glas geschaut hatten zwei Autofahrer, die gegen 0.35 und 3.15 Uhr im Ortsteil Schlegel und in Gossetsweiler von der Polizei angehalten wurden. Bei beiden hatte der Alkoholtest etwa 1,1 Promille ergeben, weshalb auch sie ihr Auto stehen lassen mussten. Die Beamten veranlassten ferner die Entnahme einer Blutprobe und behielten jeweils den Führerschein ein.