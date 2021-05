Eine Polizeistreife hat zwei Frauen im Alter von 24 Jahren am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr in der Bachstraße in Ravensburg gestoppt.

Das Duo trug einen Tisch durch die Stadt. Laut Polizeibericht stellte sich heraus, dass die beiden betrunkenen Tatverdächtigen den Tisch zuvor von der Außenbestuhlung einer Bäckerei gestohlen hatten.

Beide werden nun wegen Diebstahls angezeigt.