Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Ravensburg hat am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr einen 51-jährigen Mann beobachtet, der sich am Bahnhofsplatz an einem dort abgestellten E-Bike zu schaffen machte. Die Überprüfung des 51-Jährigen ergab, dass am Fahrzeug mehrere Einzelteile bereits abgeschraubt gewesen waren. Laut Pressemitteilung der Polizei wurde gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.