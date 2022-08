Polizei ertappt 27-Jährigen in Ravensburg mit Alkohol am Steuer

In der Nacht auf Samstag hat ein 27-Jähriger die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt: Der Mazdafahrer war auf der Zwergerstraße unterwegs und fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten den 27-Jährigen an und nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Es folgte eine Blutentnahme, und der Führerschein des Mannes wurde noch an Ort und Stelle einbehalten, wie die Polizei mitteilt. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.