Polizei ermittelt wegen schwerem Diebstahl

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag zwei junge Männer im Alter von 24 und 20 Jahren in der Ravensburger Gartenstraße überprüft. Dabei stellte sie nach Angaben fest, dass diese zuvor versucht hatten, mehrere Zubehörteile vom Betriebsgelände einer Firma in der Bleicherstraße zu entwenden. Dort waren sie durch einen Zeugen überrascht worden und geflüchtet. Die Ermittlungen führten zur Feststellung, dass einer der beiden Männer bei dem Betrieb über das Firmentor geklettert war und seinem Mittäter das Diebesgut aus dem Firmenareal herausgereicht hatte. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerem Diebstahl eingeleitet.