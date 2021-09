Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein flüchtiger Unfallverursacher, der am Sonntagnachmittag nach einem Autounfall das Weite gesucht hat, ermittelt werden. Der 43 Jahre alte Opel-Lenker fuhr mutmaßlich in der Friedhofstraße beim rückwärts Einparken einen abgestellten Mercedes an. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro zu kümmern, parkte der Verursacher um und ging zu Fuß davon. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu, wie die Polizei mitteilt.