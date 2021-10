Polizei ermittelt nach Schlägerei

Bereits am Samstagmorgen haben in der Gartenstraße mehrere Personen einen handfesten Streit ausgetragen, wie die Polizei meldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Grund eine Auseinandersetzung zwischen einer 21-Jährigen und einem 23-Jährigen, die dazu führte, dass die Beiden sowie mehrere Bekannte erst in einer Wohnung und dann auf offener Straße aufeinander losgingen. Mindestens vier Personen erlitten leichte Verletzungen, teilweise durch Schläge mit Gürteln. Eine 34-Jährige und eine 21-Jährige wurden vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.