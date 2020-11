Polizei ermittelt nach Dachstuhlbrand

Nach dem Brand eines Dachstuhls am Freitag in der Straße „Am Hexenkessel“ hat die Polizei eigneen Angaben zufolge die Ermittlungen zu Hinweisen aufgenommen, dass das Feuer durch feuerwerksähnliche Geschosse verursacht worden sein könnte.

In diesem Zusammenhang wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung bei einem Anwohner angeordnet, der bereits am Vorabend dabei beobachtet worden war, wie er Knallkörper von seinem Balkon aus zündete. Derselbe Mann war zudem in der Nacht des Brandes, unmittelbar nach Brandentstehung, dabei beobachtet worden, wie er mit einem Feuerlöscher in Richtung des Feuers rannte. Die Polizei fand bei der Durchsuchung bei dem 38-Jährigen Munition und eine Schreckschusswaffe, aber auch eine kleine Menge Marihuana und verbotene Gegenstände. Die Ermittlungen dauern an.