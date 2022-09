Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Drogenhändler

Unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der am vergangenen Samstag in einer Diskothek mit verschiedenen Drogen erwischt wurde. Das teilt die Polizei mit. Augenscheinlich wollte der Tatverdächtige das Rauschgift in der Diskothek verkaufen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestellt, der die Polizei verständigte. Die Beamten fanden mehr als 200 Ecstasy-Pillen bei dem Mann, außerdem Kleinmengen Haschisch und Kokain sowie eine nicht geringe Menge Amphetamin. Außerdem hatte er neben einem größeren Bargeldbetrag auch einen Teleskopschlagstock bei sich. Das Rauschgift sowie den Schlagstock und den Geldbetrag behielt die Polizei ein, auf den 28-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz zu.