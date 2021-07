Polizei ermittelt gegen 77-Jährige

Die Beamten des Polizeireviers Ravensburg haben Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen eine 77 Jahre alte Frau eingeleitet.

Die Seniorin touchierte am Montag gegen 19.45 Uhr in einem Parkhaus in der Weißenauer Straße in Ravensburg beim Ausparken einen abgestellten Skoda. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte die Frau im Anschluss das Weite. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte den Besitzer des Skoda. Anhand des Kennzeichens konnten die Polizisten die Unfallverursacherin ermitteln. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von rund 500 Euro.