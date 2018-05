Polizei ermittelt Bargelddiebe

Als Tatverdächtiger zu zwei Gelddiebstählen haben Polizeibeamte jetzt einen 40-Jährigen ermittelt, der am Dienstag gegen 18.20 Uhr eine Kasse eines Ökonomiegebäudes in Hinzistobel aufbrach und daraus rund 40 Euro entwendete.

Laut Polizeibericht wird dem mutmaßlichen Täter noch ein weiterer Diebstahl am vergangenen Sonntag zur Last gelegt. An diesem Tag begleitete er einen 24-Jährigen, der ebenfalls die Metallbox aufbrach und das Bargeld herausnahm. Anhand von Videoaufnahmen über das Auto, mit dem die Tatverdächtigen vorgefahren waren, identifizierten die Beamten die beiden Männer. Sie haben sich nun wegen der Einbruchsdiebstähle zu verantworten.