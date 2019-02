Polizei: Bitte bringt uns „Heinz“ zurück

Er hat zwar keinen Dienstrang, war jedoch für die Polizisten immer ein verlässlicher Kollege auf öffentlichen Terminen des Polizeipräsidiums Konstanz: Wie die Polizei mitteilt, ist am Freitag gegen 12.30 Uhr Playmobil-Kollege „Heinz“ vom Messestand der Bildungsmesse in der Oberschwabenhalle entwendet worden. Die etwa 1,50 Meter große Figur befand sich im Foyer der Oberschwabenhalle im Durchgangsbereich zwischen Haupteingang und Veranstaltungshalle auf der rechten Seite, direkt vor dem Zugang zum Garderobenbereich. Während sich der Einstellungsberater kurz in einem Termin befand, nutzten laut Zeugenaussagen mehrere unbekannte Jugendliche die Gunst der Stunde und rannten mit der Werbefigur in Richtung Franz-Stapf-Straße. Dabei verlor Heinz laut Polizeibericht seinen Plastikkopf im Seitenausgang der Oberschwabenhalle. Auf Videoaufzeichnungen in der Halle sind deutlich drei Jugendliche in dunklen Jacken zu erkennen, die sich zur besagten Zeit am Tatort aufhielten. Die Polizei Ravensburg appelliert an die Jugendlichen, Heinz zurückzugeben, damit er wieder seinen Dienst für die Landespolizei Baden-Württemberg aufnehmen kann.