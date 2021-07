Polizei bietet Präventionsvorträge für Seniorengruppen an

Ältere Menschen in Deutschland sind insgesamt viel seltener von Kriminalität betroffen als jüngere, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Dennoch gebe es Bereiche und Situationen, in denen auch ältere Menschen Risiken ausgesetzt sind und zwar dort, wo sie Derartiges gar nicht erwarten: an der Haus- oder Wohnungstüre, in der eigenen Wohnung oder auch am Telefon. Das Ziel der Täter ist dabei stets das gleiche: durch Tricks und Täuschungen an Geld oder Wertgegenstände älterer Menschen zu gelangen.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg bietet daher zielgruppengerechte Vorträge an, um durch das Wissen um die Vorgehensweise der dreisten Täter Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zu verhindern. Teilweise finden derartige Präventionsveranstaltungen aktuell bereits im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg, in den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen, statt.

Nachdem Corona nun wieder Präsenzveranstaltungen in gewissem Rahmen zulässt, ist beabsichtigt, die Vortragstätigkeit weiter zu intensivieren. Die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention sind daher auch gerne bereit, Sie wieder persönlich vor Ort zu informieren, in Gruppe oder Kreis. Die Vorträge auch in digitaler Form möglich.

Die Veranstaltungen sind für interessierte Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige abgestimmt und dauern jeweils etwa 60 bis90 Minuten. Interessierte Gruppen ab 15 Personen können die Vorträge, die kostenfrei sind, beim Referat Prävention, Telefon 0751 / 8031042 pder E-Mail ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de, anfragen.