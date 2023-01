Polizei besucht gewerbliche Schulen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg startet im Januar mit den Verkehrssicherheitswochen an gewerblichen Schulen. Dabei kommen Beamte unter anderem auch an die Humpis- und Edith-Stein-Schule in Ravensburg und die Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen.

Ein neu gegründeter Verkehrssicherrat, bestehend aus den Verkehrswachten Württembergisches Allgäu und Ravensburg sowie dem Landratsamt Ravensburg und dem Polizeipräsidium Ravensburg, agiert federführend bei dieser Präventionskampagne. Unter dem Motto der Landeskampagne „NO GAME, sicher fahren – sicher leben“ (www.no-game-bw.de), werden junge Fahrer zu ihren Unfallrisiken sensibilisiert. Die mit verschiedenen präventiven Ansätzen gestalteten Verkehrssicherheitswochen umfassen neben Verkehrsunterrichten auch Workshops, in denen Schülerinnen und Schüler im Alter von 18 bis 24 Jahren Hauptunfallursachen vermittelt und positive Verhaltensänderungen aufgezeigt bekommen.

Geschulte Polizeibeamte des Referats Prävention gehen auf Themen wie Raserei, Ablenkung durch das Smartphone sowie die Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol- und Drogenkonsum ein. Unterstützt wird diese Verkehrssicherheitsaktion von beiden Verkehrswachten mit Rauschbrillenparcours, Reaktionstest und einem Ablenkungsworkshop. In der Woche vom 6. bis 10. Februar findet die Verkehrssicherheitswoche in ähnlicher Form an der Humpis- und Edith-Stein-Schule in Ravensburg und der Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen statt.