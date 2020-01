Polizei berichtet von ruhiger Silvesternacht

Lediglich zwei Verstöße gegen das Feuerwerksverbot in der Altstadt von Ravensburg hat die Polizei in der Silvesternacht beanstanden müssen. Durch eine starke Präsenz hiellten sich die Verstöße in Grenzen, teilt die Polizei mit. Gegenüber dem Vorjahr hielten sich zum Jahreswechsel wesentlich weniger Personen in der Innenstadt auf.