Polizei bekommt den Neubau

Sie sind angetreten, die Polizeireform zu verteidigen: Am Freitag stellten sich Thomas Berger vom Innenministerium, Polizeidirektor Ekkehard Falk und der Landtagsabgeordnete Manfred Lucha (Grüne) den Fragen der Ravensburger Bürger. Wichtiges Anliegen der Fragesteller: Was passiert mit dem Polizeigebäude in Ravensburg, wenn das Polizeipräsidium nach Konstanz kommt?

Da sprach Berger klare Worte: „Der Zustand des Gebäudes ist völlig inakzeptabel.“ Die Ausschreibung, die bereits für ein Gebäude mit Polizeipräsidium getätigt wurde, ist im Moment zwar gestoppt, wird aber nicht zurückgezogen. Vielmehr soll auf Grundlage dieser Ausschreibung umgeplant werden. Falk bestätigte, dass das Problem auch im Bauamt bekannt sei und man sich dort ebenfalls um eine schnelle Lösung bemühe. In der Region werden voraussichtlich 60 Beamte mehr eingesetzt als bisher.

Eine große Belastung wird die Reform mit einem Polizeipräsidium in Konstanz für die Verwaltung in Ravensburg: Diese Abteilung würde komplett Konstanz zugeordnet. (sxd)