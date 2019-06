Polizei überführt Fahrraddieb

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin ist es Beamten des Polizeireviers Ravensburg gelungen, die Spur zu einem 51-jährigen Tatverdächtigen aufzunehmen, der im Verdacht steht, in letzter Zeit im Stadtgebiet mehrere Fahrräder entwendet zu haben. Wie die Polizei mitteilt, informierte die Zeugin die Polizei darüber, dass sie am Freitag eine männliche Person beobachtete, die in der Escher-Wyss-Straße mit einem Fahrrad heranfuhr, kurz hinter einem Verteilerkasten verschwand und anschließend mit einem anderen Fahrrad davonfuhr. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit fanden die Beamten des Polizeireviers Ravensburg ein Mountainbike, das am letzten Dienstag im Stadtgebiet entwendet wurde.

Die detaillierte Beschreibung der verdächtigen Person führte die Polizei zu dem 51-Jährigen, der den Beamten des Polizeireviers am Dienstag mit einem hochwertigen E-Bike in der Nähe seiner Wohnanschrift begegnete. Die Überprüfung der Wohnung führte zum Fund von Fahrrädern und Fahrradteilen, die den bisherigen Erkenntnissen zu Folge aus Diebstählen stammen dürften. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg dauern noch an.