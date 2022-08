Poetry Slam unter freiem Himmel

Zum ersten Mal wagt der Poetry Slam der Zehntscheuer den Sprung von der heimischen Bühne hinaus unter freien Himmel. Beim Hirschgraben Open-Air am Donnerstag, 8. September, 18 Uhr, treffen sich einige der besten Slammer des Landes, um in einem literarischen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Wer kann das Publikum mit feiner Lyrik oder lustigen Pointen für sich gewinnen und am Ende mit der „Hirschgraben Slam Krone“ nach Hause gehen?

Dem Publikum wird auch unter freiem Himmel ein fulminantes Sprachspektakel geboten. Moderator und Zeremonienmeister ist wie immer Marvin Suckut.

Karten gibt es in Ravensburg bei der Tourist-Info, Musikhaus Lange sowie Schwäbische Zeitung und bei allen bekannten VVK-Stellen der Region.

Im musikalischen Vorprogramm präsentiert das Popbüro Bodensee/Oberschwaben ab 18 Uhr die Band PHI . Die eigenen Songs der Band bieten mit englischen Texten eine Soul-, Funk- und Rock-Fusion.