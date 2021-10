Poems on the Rocks in der Zehntscheuer

Die „Poems on the Rocks“ begeben sich auf eine poetische Reise durch die Rockgeschichte und spielen ihr aktuelles Programm am Freitag, 29. Oktober, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer. Das Besondere des Musikprojekts sind die lyrischen deutschen Übersetzungen, die Schauspieler und Synchronsprecher Jo Jung zu den ursprünglich englischsprachigen Rockklassikern interpretiert. Durch Sprache und Mimik erhalten die Texte ihre wahre Dimension – mal sanft und zärtlich, mal traurig, dann voller Zorn oder frech provozierend. Während die Band rockend immer weiter treibt, läuft eine songbezogene Videoshow im Bühnenhintergrund. So werden Musik, Rezitation und visuelle Kunst zu einem Gesamtereignis. Jörg Krauss (Gesang), Edgar Müller (Keyboards), Christoph Berner (Gitarre), Andy Kemmer (Bass) und Helmut Kipp (Drums) liefern dazu den Unterbau der Songs von Tom Petty, Pink Floyd, Peter Gabriel, Eric Burdon, Sting und anderen. www.poemsontherocks.de