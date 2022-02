Aktion in Ravensburg: Nahid Shahalimi stellt mutige Frauen aus Afghanistan vor

Ein starkes Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt will ein breites Bündnis im Mittleren Schussental mit vielen Aktionen im Rahmen der Kampagne „One Billion Rising“. In Ravensburg findet dazu am Montag, 14. Februar, dem zentralen Tag der weltweiten Kampagne, um 17 Uhr auf dem Gespinstmarkt ein Tanzflashmob statt. Der Aktionstanz heißt „Break the chain“. „Wer mag, kann bei dieser Aktion spontan mitmachen“, so Eva-Maria Komprecht, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ravensburg.