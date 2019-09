Podcast: Wie viel kostet Weingarten?

Das kann ja heiter werden: Redakteur Philipp Richter beschäftigt sich in der neuen Folge von Olis Knallerkiste mit Zahlen. Im Wettstreit um die besten Geschichten aus Ravensburg und Umgebung hat es auch der Streit um die Weihnachtsbeleuchtung in Weingarten in die spannenden und kuriosen Geschichten der Woche geschafft. Aber es geht auch um interessante Zahlenspiele. Unter anderem steht diese Frage im Raum: Wie viel wert ist Weingarten?

Außerdem will der Redakteur den kritischen Lukas Bruns mit Geschichten über eine Betrügermasche, Busse in der Ravensburger Altstadt und der immer größeren Rutenfestdebatte überzeugen. Diese hat sogar bundesweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So viel sei verraten: In dieser Folge geht um jede Menge spannende Fakten. Unbedingt bis zum Schluss hören!

