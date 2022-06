Podcast, Videoproduktion, 3D-Konstruktion & Co.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pädagoginnen und Pädagogen diskutieren lebhaft über die bunte Medienwelt und deren sinnhafte Einbettung in den Unterricht, probieren VR-Brillen aus, testen virtuelle Hintergründe mit einer Greenscreen App, wundern sich über Schaupuppen für den Biologieunterricht, die das Innere eines Menschen preisgeben oder machen erste Schritte in einem der angebotenen Workshops – sehr erfolgreich gestaltete sich der erste Offene Nachmittag am 1. Juni am Kreismedienzentrum Ravensburg mit circa 50 Teilnehmenden.

Angeboten wurden Workshops in Kleingruppen, neue Inputs und aktuelle Informationen zur Medienbildung sowie die Möglichkeit des kollegialen Austauschs. „Uns ist es wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, zu hören, wo der Schuh drückt und wo wir unterstützen können“, so der Leiter des Kreismedienzentrums Sebastian Frey. „Wir sind serviceorientiert und stehen für die Schulen und deren Belange zur Verfügung.“ Aus diesem Grund veranstaltete das Kreismedienzentrum Ravensburg im Rahmen der landesweiten Medienkompetenztage diesen Offenen Nachmittag.

Im „Treffpunkt Direkter Draht“ gelang es, Personen unterschiedlichster Institutionen wie dem Staatlichen Schulamt Markdorf, der Schulpsychologischen Beratungsstelle, der Pädagogischen Hochschule, dem Seminar für Lehrerbildung und Schulleitungen sowie Lehrkräfte unterschiedlicher Schularten in Kontakt zu bringen und brisante Themen wie Medienbildung, Datenschutz, Kinder- und Jugendmedienschutz oder IT-Support zu diskutieren. In den Workshops wurden Hörspiele erstellt, Erklärfilme produziert, Fotografie und Bildbearbeitung praktiziert, erste Schritte in die Welt der 3D-Konstruktion gemacht oder ein digitales Diagnose- und Fördertool für die Rechtschreibförderung vorgestellt.

Dieser Nachmittag zeigte, was die Medienbildung braucht: Offenheit, Interesse und Neugier aller Beteiligten sowie die Reflexion und den Austausch darüber. In diesem Sinne freut sich das Kreismedienzentrum Ravensburg über die vielen Interessierten, die Möglichkeit, beraten und unterstützen zu können und vor allem über das große Engagement in Sachen Medienbildung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort an den Schulen im Landkreis.