Podcast „Unser Leben und Corona“: Kurzarbeit und Jobverlust

Die Arbeit macht - rein zeitlich - den größten Teil unseres Lebens aus. Und die hat sich durch die Coronapandemie bei vielen Menschen stark verändert. Ob Homeoffice, Kurzarbeit oder gar der Verlust des Jobs: Fast nichts ist mehr wie es war.

Doch was ist eigentlich Kurzarbeit? Wer zahlt da was? Welche Rechte habe ich als Arbeitnehmer? Was darf der Arbeitgeber? Und was gilt es bei einer Kündigung zu beachten?

Fragen über Fragen, auf die der Ravensburger Rechtsanwalt Patrik Wallenstein die Antworten kennt. In der neuesten Folge von "Unser Leben und Corona" erläutert der Fachanwalt für Arbeitsrecht die juristischen Rahmenbedingungen und bricht sie an Beispielen vereinfacht herunter. Wallenstein gibt Tipps und Ratschläge, wie sich Betroffene am sinnvollsten verhalten und worauf sie achten müssen.

Für alle Betroffene ist die Folge "Kurzarbeit und Jobverlust" der perfekte Einstieg, um sich mit der schwierigen Thematik auseinanderzusetzen.

