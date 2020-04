Podcast „Unser Leben und Corona“: Kirche, Glaube und das Virus

"Ihr sagt der Angst, wo der Hammer hängt", sagt der Wilhelmsdorfer Fernsehpfarrer Heiko Bräuning und will damit allen Menschen Mut zusprechen. In der neuesten Folge von "Unser Leben und Corona" spricht Bräuning über die Kirche und den Glaube in der Corona-Krise. So ist der 50-Jährige überzeugt, dass gerade eine große Chance vertan wird, die Rolle der Kirche in der Gesellschaft wieder zu stärken.

Außerdem berichtet Bräuning, der mit seiner Sendung "Stunde des Höchsten" bei BibelTV jede Woche Hunderttausende Menschen erreicht, wie sich seine Arbeit als evangelischer Pfarrer in den vergangen Wochen verändert hat.

Zudem gibt der Wilhelmsdorfer Ratschläge im Umgang mit alltäglichen Problemen, denkt an die Menschen in den Altersheimen und die Vielzahl an verstorbenen italienischen Geistlichen. Und: Heiko Bräuning spricht über seinen selbst gesetzten imaginären Todestag.

