Podcast „Steile These“: Die SPD wird wieder eine Volkspartei

Die SPD ist nur noch ein Schatten ihrer selbst und steckt tief in der Krise. Nach dem historischen Debakel bei der Europawahl und dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles wirkt die Partei orientierungslos, die Umfragewerte sind im freien Fall. Ist die älteste noch existierende Partei Deutschlands noch zu retten?

Politikredakteur Sebastian Heinrich sagt: Ja. Und er versteigt sich sogar zu dieser steilen These: Die SPD hat eine Zukunft als Volkspartei. Emin Hohl aus dem Business Development) hält dagegen.

Daraus entsteht eine Diskussion über den Sinn von Volksparteien, über den Stellenwert von sozialer Gerechtigkeit in Deutschland – und darüber, was vom Schulz-Effekt von Anfang 2017 eigentlich übrig geblieben ist.

