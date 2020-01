Podcast: Die große Biberplage auf Neuschwanstein

Sie sind zurück. Gut gelaunt, braun gebrannt und eigentlich viel zu nett zueinander: Lukas Bruns und Oli Linsenmaier haben Weihnachten und Silvester gut überstanden und widmen sich gleich zu Beginn des neuen Jahres allem, was sie im alten Jahr nicht mehr geschafft haben. Und das war tatsächlich einiges.

So berichtet Oli von einer wundersamen Erfindung namens "Bibergator" und erzählt von einer kuriosen Aktion gegen die neue Bonpflicht. Auch eine wahnwitzige Trunkenheitsfahrt mit 1,6 Promille gehört zu dieser heiteren Auftaktfolge des neuen Jahres.

Während Lukas das neue Polizeipräsidium mal so gar nicht interessiert muss er eine alte Wettschuld begleichen. Und dann gab es ja noch die Geschichte von der jungen Frau, die plötzlich im Brautkleid in der Geburtshilfe des Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten stand.

