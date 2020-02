Podcast: Die frittierten Schaben zu Ravensburg

"Bäh", sagt Lukas Bruns und meint damit ausnahmsweise nicht sein Gegenüber Oli Linsenmaier. Doch bei dieser Geschichte vergeht sogar dem wetterfesten Friesen mit seinem Fischmagen der Appetit. Denn was in der Küche eines Ravensburger Restaurants gefunden wurde, packen nicht einmal die Norddeutschen in ihren Kartoffelsalat. Doch hilft kein Bitten und Betteln. Der Teller muss dennoch aufgegessen werden.

Das gilt aber nicht für riesige südamerikanische Vögel, welche die deutsche Bürokratie in Oberschwaben zu spüren bekommen. Und das obwohl sie eigentlich ganz friedlich sind. Das hätte sich die Polizei auch bei einem Raser gewünscht, der ihnen letztlich eine spektakuläre Verfolgungsjagd bescherte. Offensichtlich hatte er zu viel das Computerspiel GTA gespielt. Oder wer fährt sonst über ein Nagelbrett und danach einfach weiter?

Ohnehin war die Polizei in den vergangenen beiden Wochen scheinbar im Dauereinsatz. Andernfalls würden wohl kaum mehrere Kilogramm Marihuana oder aber Schüsse aus einem fahrenden Auto in der Knallerkiste aufschlagen.

Ihr habt noch nicht genug? Alle Folgen der Knallerkiste gibt es hier

Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, oder aber richtige Knaller für uns haben, freuen wir uns sehr! Sie erreichen uns unter o.linsenmaier@schwaebische.de und l.bruns@schwaebisch-media.de und telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030

Podcasts sind die Audioformate von Schwäbische.de. Redakteure und Medienmacher sprechen miteinander und mit Gästen über verschiedene Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport.

Alles Wissenswerte rund um das Audioformat Podcast gibt es hier: