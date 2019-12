Podcast: Besamungszuschuss und Bärengarten-Streit

Das ist mal ein richtiger Knaller: Damit Lukas Bruns, Fabian Bingenheimer und Oli Linsenmaier durchschnaufen können, greifen sie ganz tief in die Knallerkiste. Denn unten am Boden unter unzähligen Raketen hat sich die nie veröffentlichte erste Folge versteckt. Doch damit ist nun Schluss. Das Undenkbare wird Realität: Die Folge "Besamungszuschuss" wird tatsächlich veröffentlicht.

Neben den Zuschüssen zur Besamung von Rindern, was wahrlich kurios ist, wird Lukas Bruns erstmals in der Sendung mit dem Ravensburger Rutenfest konfrontiert. Dabei vertritt er eine Meinung, die er öffentlich so heute wohl kaum wiederholen würde. Inhaltlich geht es um die Anfänge des Bärengarten-Streits.

Außerdem erklärt Oli Lukas die Grundregeln der DEL2, in der die Ravensburg Towerstars Eishockey spielen. Und auch das allseits beliebte Kulturzentrum Linse in Weingarten darf natürlich nicht fehlen.

