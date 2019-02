Playmobil-Polizist Heinz ist wieder da

Heinz ist wieder da: Der Körper des vor rund einer Woche in Ravensburg gestohlenen Playmobil-Polizisten ist wieder aufgetaucht. Dank einem Zeugenhinweis wurde die Figur unter einem Balkon einer Wohnung in Ravensburg entdeckt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mitteilten. Beamten des Polizeireviers Ravensburg stellten sie dort am Donnerstag gegen 11.30 Uhr sicher.

Der etwa 1,50 Meter große Plastik-Polizist war am Freitag, 15. Februar, vom Messestand der Bildungsmesse in der Oberschwabenhalle gestohlen worden. Mehrere Jugendliche sollen laut Zeugenaussagen mit ihm davongerannt sein. Dabei verlor Heinz, wie die Polizei die Figur nennt, seinen Kopf. Seitdem suchte die Polizei nach dem "Vermissten" und rief Zeugen auf, sich mit Hinweisen zu seinem Verbleib zu melden. Nun ist er also wieder da – auf einem Bild, das die Polizei mitschickte, wirkt er unversehrt.

Die Polizei bedankte sich in der Mitteilung dazu bei vielen „eifrigen“ Mitfahndern. Außerdem hat sie Ermittlungen aufgenommen, die sich gegen einen jugendlichen Tatverdächtigen richten. „Zur Wahrung dessen Persönlichkeitsrechte werden wir deshalb keine weiteren Angaben machen“, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg weiter.