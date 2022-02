Play-off-Auftakt des EV Ravensburg endet im Debakel

Das zweite Play-off-Spiel zwischen dem EV Ravensburg und dem Stuttgarter EC ist am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena). Der EVR darf mit der 2G-plus-Regel 1700 Zuschauer in die Eishalle lassen. Karten gibt es an der Abendkasse – EVR-Mitglieder zahlen fünf Euro, Nichtmitglieder sieben Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.