“Plauderkassen“: Ob der Trend auch in der Region eine Chance hat

Schnell einkaufen, bezahlen, gehen: So sieht der Alltag für viele Supermarktkunden aus. Anders geht es dagegen oft Rentnern oder sozial vereinsamten Menschen. Für sie kann das Einkaufen, besonders die Begegnung an der Kasse, zu einem wichtigen sozialen Ereignis im sonst zurückgezogenen Alltag werden.

Die niederländische Supermarktkette „Jumbo“ hat daher in einigen ihrer Filialen die „Kletskassa“ eingeführt. Eine Plauderkasse, an der alles etwas langsamer geht. Denn hier wird geschwätzt. Die Reaktionen in den deutschen sozialen Netzwerken auf dieses Modell lassen darauf schließen, dass das auch für deutsche Supermärkte interessant sein könnte.

Was bei den Jumbo-Kunden in den Niederlanden gut ankommt, ist in hierzulande bislang jedoch noch kein Thema. In Deutschland läuft das Fließband an den Kassen in Dauerschleife. Einscannen im Akkord. Payback? Parkschein? Kassenzettel? Nein, danke, tschüss. Noch schneller und unpersönlicher geht es an den Selbstbedienungskassen.

Reden als Bedürfnis

„Ich würde gerne an einer Plauderkasse arbeiten“, sagt Daniela Maucher. Sie ist Mitarbeiterin im Alnatura Super Natur Markt in Ravensburg und steht überwiegend hinter der Brot- und Käsetheke, übernimmt aber auch schon mal die Kasse. Früher hat sie in einer kleinen Bäckerei gearbeitet. „Dort kannte ich die meisten Kunden mit Namen und habe viele Geschichten gehört. Das fand ich immer schön“, sagt Maucher.

Durch die Lage der Filiale am Hauptbahnhof kann es dort jedoch schon mal stressiger werden als in anderen Märkten, weiß auch der stellvertretende Filialleiter Roland Rieser. „Für eine Plauderkasse haben viele Kunden auf dem Sprung zum nächsten Zug oder Bus oft keine Zeit“, sagt er.

Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich wieder draußen bin. Supermarkt-Kundin

Die Nachfrage bei einer Kundin bestätigt diesen Eindruck. „Ich bin eher keine Plaudertasche beim Einkaufen“, sagt sie und ergänzt augenzwinkernd: „Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich wieder draußen bin.“ Bei älteren oder einsamen Menschen kann die 59-Jährige, die lieber anonym bleiben möchte, jedoch den Redebedarf an der Kasse nachvollziehen.

Brigitte Gerhardt ist weder alt noch einsam. An der Kasse hält sie dennoch gerne ab und an einen Plausch. „Manchmal hat man einfach Lust dazu, sich zu unterhalten“, sagt die 37-Jährige zwischen den Lebensmittelregalen. Sie sieht sich bereits an einer Plauderkasse für ihre Einkäufe zahlen.

Plauderkassen kein Thema bei Supermarktketten

Dass die Plauderkasse bei Alnatura Einzug hält, ist jedoch unwahrscheinlich. Auf Anfrage von Schwäbische.de bezeichnet die Pressesprecherin der Bio-Supermarktkette das Modell aus den Niederlanden zwar als „sehr interessant“.

Dennoch sei es „sehr unwahrscheinlich, dass wir spezielle Kassen zum Plaudern einführen werden“, sagt sie. Zeit zum Sprechen – auch mit den Mitarbeitern – hätten die Kunden eher in den Cafébars, die es in vielen Alnatura-Märkten gibt.

Das Experiment der Plauderkassen verfolgen wir interessiert. Sprecherin der Supermarktkette Kaufland

„Unsere Mitarbeiter an der Kasse sind nicht dazu angehalten, Gespräche mit den Kunden zu führen. Sie sollen aber freundlich grüßen und auch ‚Danke‘ und ‚auf Wiedersehen‘ sagen“, sagt die Altnatura-Sprecherin. Ob dazwischen auch Smalltalk geführt wird, bleibe der persönlichen Motivation der Mitarbeiter überlassen.

Schnelligkeit geht vor

„Das Experiment der Plauderkassen verfolgen wir interessiert“, sagt auch eine Sprecherin der Supermarktkette Kaufland. Aus aktuellen Befragungen wisse das Unternehmen jedoch, dass die Mehrzahl seiner Kunden eine zwar freundliche, aber dennoch zügige Abwicklung an der Kasse bevorzugt.

Mit dem Versprechen „Schnelligkeit an der Kasse“ garantiert Kaufland seinen Kunden sogar Einkaufsgutscheine bei Wartezeiten von mehr als fünf Minuten. Kundengespräche seien von den eigenen Mitarbeitern dennoch erwünscht, heißt es von Kaufland.

Ähnlich sieht es bei den Märkten von Rewe und Edeka aus. Spezielle Plauderkassen sind hier nicht geplant, auch wenn die Bereitschaft für ein kurzes Gespräch während des Kassierens zum „positiven Einkaufsempfinden“ der Kunden beitrage, sagt ein Sprecher von Rewe auf Anfrage von Schwäbische.de.

Geschwätzt werden kann, muss aber nicht

Edeka sieht die speziellen Bedürfnisse der älteren Kunden bereits durch barrierefreie Märkte, „kundenfreundliche Regalstrukturen, rutschfeste Böden oder auch Sitzgelegenheiten zum Ausruhen während des Einkaufs“ befriedigt, sagt ein Unternehmenssprecher.

Die Supermärkte von Aldi und Lidl setzen ebenso auf Schnelligkeit statt Entschleunigung an den Kassen. „Dessen ungeachtet freuen sich unsere Mitarbeiter selbstverständlich darüber, wenn Kunden sich mit ihnen während des Kassiervorgangs freundlich austauschen möchten“, sagt ein Lidl-Sprecher.

Einzelhandelsvertreter glaubt nicht an Plauderkassen

Ein Gespräch an der Kasse wird also weiterhin von der Motivation der Mitarbeiter und der Kunden abhängen. Dabei sind Plauderkassen für Gerhard Berger ohnehin nur ein Randaspekt im modernen Einzelhandel. Gerhard Berger ist Geschäftsführer des Verbands der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Süd (VMG Süd) und vertritt mehrere Edeka-Märkte in der Region.

Die Herausforderungen moderner Supermärkte liegen laut Berger an anderer Stelle: „Die Märkte müssen sich fragen, wie sie im digitalen Zeitalter Onlinekunden überhaupt noch an die Kassen bringen - und das gelingt eher nicht mit Plauderkassen, denke ich.“

Effizienz statt Entschleunigung

Lukrativer würden viele Märkte eher durch effizienteres Zeitmanagement werden, sagt Berger. Das gelte auch an den Kassen. Daher gehe der Trend - besonders in den Innenstädten - mehr zu Selbsteinscan-Kassen und schnellerer Kundenabwicklung.