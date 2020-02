Platz vier und ein Treffen mit der Olympiasiegerin

Beim Bundesfinale Ski alpin des Schulwettbewerbs Jugend trainiert für Olympia haben 16 Mannschaften aus vier Bundesländern teilgenommen. Das Ravensburger Team St. Konrad/Klösterle belegte in Bad Wiessee als beste nicht bayerische Mannschaft den vierten Platz.

Das Finale des Bundeswettbewerbs der Schulen der Jahrgänge 2007 bis 2010 fand in Bad Wiessee am Tegernsee statt. Aufgrund der aktuellen Schneesituation musste der Wettbewerb von Schonach im Schwarzwald nach Oberbayern verlegt werden.

Zunächst gab es unter Flutlicht einen Parallelslalom. Die jungen Ravensburger gewannen gegen Thüringen und verloren gegen Werdenfels und Tegernsee – als Gruppendritter qualifizierten sich die Oberschwaben für das kleine Halbfinale. Hier besiegten die Ravensburger das Gymnasium Hochschwarzwald aus Tittisee/Neustadt mit 4:1 und standen somit im Finale um Platz fünf. Im strömenden Regen ging es gegen das Regionalteam Nordrhein-Westfalen. Hier setzte sich Ravensburg mit 3:2 durch und ging im Zwischenklassement als Fünfter in den zweiten Wettkampftag.

Da gab es dann einen Vielseitigkeitsriesenslalom. Von drei Läufen kamen die jeweils zwei besten Zeiten in die Wertung. Bei diesmal besten Verhältnissen mit Sonne und griffiger Piste holten sich die Ravensburger mit Leonie Breuling, Miriam Kassner, Emilio Phillip, Tom Birker und Fabian Seeger den vierten Platz hinter den starken Bayern aus Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und Tegernsee. Das Gymnasium Ebingen, das nach dem Parallelslalom noch vor Ravensburg gelegen hatte, wurde am zweiten Tag nur Sechster. Dadurch schoben sich die Schüler der Realschulen St. Konrad/Klösterle, die allesamt Mitglieder der Rennmannschaft des Schneelaufvereins Ravensburg sind, in der Gesamtwertung noch an Ebingen vorbei auf den vierten Platz und schlossen den Wettbewerb als beste nicht bayerische Mannschaft ab.

Auch außerhalb der Wettkämpfe gab es für die jungen Sportler laut Mitteilung bleibende Eindrücke. Denn die ehemalige Weltmeisterin Martina Ertl-Renz und die Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg waren vor Ort und gaben fleißig Autogramme.