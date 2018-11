Platz eins ist doch wieder umkämpft

Mit dem 17. Spieltag wird die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga an diesem Wochenende abgeschlossen. Alle Spiele sind wegen des Totensonntags – im WFV-Bereich gilt an diesem Tag Fußballverbot – am Samstag um 14.30 Uhr. Der SV Weingarten ist zwar Herbstmeister, noch nicht ganz sicher ist aber, ob der Absteiger auch als Tabellenführer in die Winterpause geht. Elf Punkte Vorsprung waren es mal, nun sind es vor dem SV Beuren nur noch sechs. Weingarten bestreitet noch zwei Partien, Beuren sogar drei.

Der TSV Heimenkirch und der SV Mochenwangen könnten jedoch dem SV Beuren auch Tabellenplatz zwei noch streitig machen. Der TSV hat noch vier Spiele (dreimal zu Hause), Mochenwangen noch drei Spiele (zweimal zu Hause) zu absolvieren. Der Kampf um Platz eins und zwei bleibt bis zur Winterpause also spannend.

Vor der Winterpause spielt der SV Weingarten noch gegen die Aufsteiger FC Lindenberg und dem VfL Brochenzell. 13 Siege, eine Niederlage und ein Remis – der Landesligaabsteiger spielt bisher eine dominante Hinrunde. So dominant trat zuletzt Heimenkirch in der Meistersaison 2016/17 auf. „Man sollte sich aber nicht von der Tabelle blenden lassen“, warnt Weingartens Trainer Thomas Gadek. „Beuren hat noch ein Spiel mehr, und die Aufgabe in Lindenberg wird kein Selbstläufer.“

Patrick Mayer, Trainer des SV Beuren, möchte auf jeden Fall Tabellenplatz zwei mit in die Winterpause nehmen. „Es liegt in unserer Hand“, sagt Mayer vor dem schweren Spiel beim SV Seibranz, der seit acht Spielen ohne Niederlage ist. „Das sagt eigentlich alles über die Schwere der Aufgabe aus“, warnt Mayer. „Was das Tempo angeht, gehört Seibranz mit zu den besten Teams der Liga.“ Mayer ist sich sicher: „Das Rennen um Platz zwei bleibt eng.“

Platz zwei im Visier hat auch der TSV Heimenkirch. „Wir wollen aus den letzten vier Spielen die maximale Punkteausbeute holen“, sagt Daniel Feistle vom Trainerstab des TSV vor dem letzten Auswärtsspiel des Jahres beim VfL Brochenzell. „Wenn die vor uns schwächeln, wollen wir da sein.“ Der VfL will dagegen auch im 28. Pflichtspiel auf heimischem Terrain unbesiegt bleiben. „Der TSV ist schon eine Hausnummer, mit einer starken Offensive“, weiß VfL-Trainer Rolf Weiland.

Der SV Kressbronn trifft am Samstag im Derby „Im Eichert“ in Kressbronn auf den TSV Meckenbeu-ren. Der TSV ist seit fünf Spieltagen ohne Sieg, Kressbronn gewann fünf der letzten sechs Spiele.

Wer überwintert auf dem Abstiegsrelegationsplatz, den noch der SV Maierhöfen-Grünenbach mit elf Punkten innehat? Punktgleich dahinter liegt der SC Unterzeil-Reichenhofen. Beide Teams haben noch zwei schwere Auswärtshürden zu knacken. Auch der SV Baindt, der FC Isny oder Schlusslicht SV Eglofs, alle mit acht Punkten, sind noch im Rennen. Voraussetzung für Baindt sind Siege gegen die unmittelbaren Konkurrenten Eglofs und Maierhöfen-Grünenbach auf eigenem Platz. „Wenn wir das rettende Ufer nicht aus den Augen verlieren wollen, müssen wir gewinnen“, so die klare Ansage von Baindts Trainer Philipp Meißner.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach wird dort überwintern, wo man vor der Saison eigentlich nicht stehen wollte: im Tabellenkeller. Beim Vierten SV Mochenwangen wird es schwer, etwas Zählbares mitzunehmen. „Uns fehlen viele Spieler“, sagt Trainer Patrick Hehn zwar. „Aber die Leistung derer, die momentan auf dem Platz stehen, ist super.“ Mochenwangen ist klarer Favorit. „Aber was heißt das schon?“, fragt Hehn rhetorisch.

Auch der SC Unterzeil-Reichenhofen wird im Tabellenkeller überwintern. Der SC reist mit acht Spielen ohne Sieg im Gepäck zum TSV Eschach, der zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat. „Drei Siege in Folge, das haben wir dieser Saison noch nicht geschafft“, sagt TSV-Trainer Stefan Krause. „Aber wir haben uns schon im Pokal beim SC trotz des Siegs schwergetan.“ Auch dem TSV gehen verletzungsbedingt langsam die Spieler aus.

Noch zeigt der Trainerwechsel beim FC Isny keine Wirkung. In der SG Argental kommt nun aber ein Gegner, der sich in den vergangenen Spielzeiten immer als verlässlicher Punktelieferant zeigte. Die letzten acht Begegnungen gegen Isny verlor die SG. Der letzte Sieg gelang im November 2013.