Platz drei ist für den FV Ravensburg II kaum noch drin

Die U23 des FV Ravensburg hat mit 1:3 in Mengen verloren. Einmal mehr machte die dünne Personaldecke den Ravensburger Fußballern zu schaffen: Für die letzten zehn Minuten musste sogar Ersatztorwart Daniel Geiselhart als Stürmer ran, weil es bei Luca Leger aufgrund von Krämpfen nicht mehr weiterging. Damit ist in der Tabelle der Landesliga-Aufstiegsrunde für den FV eine Vorentscheidung gefallen.

Die Ravensburger wollten eigentlich ihr Spiel aufziehen, Ball und Gegner laufen lassen und auf diese Weise bei den warmen Temperaturen die eigenen Kräfte schonen. Mengen machte dem FV aber mit der eigenen Taktik einen Strich durch die Rechnung. FCM-Trainer Miroslav Topalusic ließ seine Elf am Samstagnachmittag über den ganzen Platz hinweg Eins-gegen-Eins spielen. Die Ravensburger schafften es zu selten, sich aus dieser Drucksituation zu befreien.

Das 0:1 war symptomatisch: FV-Verteidiger Max Biewer wollte in der 14. Minute einen Diagonalball spielen – Mengens David Bachhofer war aber mit dem Fuß dran. Durch den Pressschlag landete der Ball im Ravensburger Tor, weil sich Torwart Alexander Koppers für ein Zuspiel angeboten hatte und nicht in seinem Kasten stand. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten die Ravensburger den Rückstand noch einmal wettmachen: Leger war außen durch, legte den Ball zurück und Moritz Hartmann gelang das 1:1.

Im zweiten Durchgang geriet der FV aber schon früh erneut ins Hintertreffen: Als die Ravensburger Defensive einen Ball nicht sauber klären konnte, hielt Mengens Torjäger Alexander Klotz einfach mal drauf – der Ball wurde noch abgefälscht und rutschte Koppers als Bogenlampe durch die Hände.

Der eingewechselte Awed Issac Abeselom hatte die große Chance, für den FV erneut auszugleichen. Er hatte Mengens Torhüter Johannes Schwarz schon umkurvt, aber ein Verteidiger klärte vor der Torlinie. Als die Ravensburger in der 78. Minute in einen Konter liefen, den Tobias Nörz zum 3:1 für Mengen abschloss, war die Partie entschieden. Ravensburgs Trainer Fabian Hummel erkannte an, dass der Sieg für Mengen in Ordnung ging – Platz drei ist damit für Hummels Team praktisch nicht mehr zu erreichen. Die Ravensburger empfangen am letzten Spieltag am kommenden Samstag den derzeitigen Tabellenführer FV Biberach.