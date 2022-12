Platz 3 beim ADC Kreativranking für Hochschulen 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einmal mehr bescheinigt der Art Directors Club (ADC) für Deutschland der DHBW Ravensburg kreative Exzellenz. Im aktuellen Ranking für Hochschulen mit Gestaltungs- und Designausrichtung in Deutschland erreichte der Studiengang Mediendesign an der DHBW Ravensburg im bundesweiten Wettbewerb Platz 3 – in Baden-Württemberg gar Platz 1.

Das ADC-Kreativranking für Fach- und Hochschulen dient dazu, die Qualität kreativer Arbeiten von Studierenden und Absolvent*innen sichtbar zu machen. Das Ranking, das Wertungen aus den Jahren 2020 bis 2022 berücksichtigt, liefert damit auch eine Grundlage, das Leistungsspektrum und die kreative Kontinuität der Fach- und Hochschulen ins Verhältnis zu setzen: Angehenden Student*innen wird damit eine umfassende und wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Wahl ihres Lehrinstituts ermöglicht.

Erfolge beim ADC Talent Award 2020–2022: 2020: 1x Gold, 2x Silber, 5x Bronze, 5x Auszeichnung: 29 Punkte; 2021: 2x Gold, 1x Silber, 4x Bronze: 28 Punkte; 2022: 1x Grand Prix, 1x Gold, 2x Silber, 4x Bronze, 3x Auszeichnung: 35 Punkte.

Im Art Directors Club für Deutschland (ADC) haben sich rund 800 führende Köpfe der kreativen Kommunikation zusammengeschlossen. Clubmitglieder sind renommierte Designer, Journalisten, Architekten, Szenographen, Fotografen, Illustratoren, Regisseure, Komponisten, Produzenten, Spezialisten für digitale Medien und Werber. Der ADC sieht sich als Maßstab der kreativen Exzellenz und zeichnet herausragende Kommunikation aus. Dazu veranstaltet er Wettbewerbe, Kongresse, Seminare, Vorträge, Events, B2B-Veranstaltungen und gibt diverse Publikationen heraus.