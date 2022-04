Planungen für „Ravensburg spielt“ sind gestartet

Das Spielefest „Ravensburg spielt“ findet in diesem Jahr wieder statt. Traditionell am letzten Sommerferienwochenende, am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, verwandelt sich die Ravensburger Altstadt in eine große Spielemeile.

Die Veranstalter, die Stadt Ravensburg und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, freuen sich in einer Ankündigung auf das Spiele-Wochenende. „Das Spielefest ist überregional bekannt. Es kommen neben Besuchern aus Ravensburg und der Umgebung auch Spielebegeisterte aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, um die Stadt der Spiele zu erleben“, sagt Patricia della Monica, Abteilungsleiterin Stadtmarketing im Amt für Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Ravensburg.

Der Startschuss für die Planungen der Großveranstaltung ist gefallen, die Partner und Teilnehmer aus den vergangenen Jahren wurden bereits angeschrieben. „Ravensburg spielt“ lebt von den vielen Unternehmen, Vereinen und Institutionen, die als Teilnehmer vor Ort auf der Spielemeile anzutreffen sind und so ein abwechslungsreiches Programm gestalten, heißt es in der Vorschau der Veranstalter weiter. Mit ihrer Teilnahme machen sie das Spielefest zu dem, was es ist: ein Fest für Alle mit neuen Spielen, sportlichen Herausforderungen und innovativen Kreativangeboten. Kulturamtsleiterin Verena Müller möchte alle ansprechen, aktiv beim Spielefest mitzumachen: „,Komm, mach mit!’ lautet das Motto von ,Ravensburg spielt’. Mit diesem Leitsatz möchte ich alle Unternehmen, Vereine und Institutionen herzlich einladen, sich auf der Spielemeile mit einem Mitmach-Angebot zu präsentieren. Denn das Spielefest lebt von den Einrichtungen unserer Stadt“, so Verena Müller.