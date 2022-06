Zwei noch unbekannte Täter haben am Samstagmorgen die Planen von drei LKW-Anhängern eines Zirkus in der Meersburger Straße in Ravensburg beschädigt.

Die Polizei geht laut einer Meldung davon aus, dass die Planen mit einem Messer aufgeschlitzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise. Meldungen werden unter der Telefonnummer 0751 803 3333 entgegengenommen.