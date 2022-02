Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Plane eines Anhängers, der in der Ravensburger Straße abgestellt war, aufgeschlitzt. Dadurch entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 bei der Polizei zu melden.