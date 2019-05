Philipp Jägle ist der neue Jugendpfarrer des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg. Bei einem von einer Jugendband des Evangelische Jugendwerk Ravensburg (EJW) mitgestalteten Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche wurde er am Freitag, 10. Mai, auf sein neues Amt verpflichtet, das er zusätzlich zu seinem Dienstauftrag als Pfarrer der Stadtkirchengemeinde Nordstadt versieht.

Konkret bedeutet dies, dass Jägle jetzt das EJW begleitet, etwa bei Gottesdiensten und vielen weiteren Aktivitäten. Er bildet das Bindeglied zwischen Kirchenbezirk und Jugendwerk. Sein Vorgänger als Jugendpfarrer war Ralf Brennecke, der als Geschäftsführer in das Diakonische Werk Ravensburg gewechselt ist.

Im Rahmen des Pfarrplans 2024 – die Kirchengemeinden im Schussental müssen rund eineinviertel Stellen einsparen – wurde die Gemeindepfarrstelle in der Nordstadt um ein Viertel reduziert. Das bedeutet, dass Jägle die Seelsorge in Seniorenheim und Seniorenkreis abgibt und diese jetzt zusätzlich vom Pfarramt Südstadt übernommen wird. So bekam Jägle Freiraum für das Jugendpfarramt des Bezirks. „Bereits mit sechs Jahren war ich zum ersten Mal in einem Zeltlager des Jugendwerks. Und diese ersten sehr positiven Erfahrungen sind vielleicht der Grund, dass ich heute hier stehe“, sagte der 40-jährige verheiratete Theologe und Vater zweier Söhne. Jedenfalls sei er der Jugendarbeit stets treu geblieben. Aufgewachsen ist Jägle in Bretten, sein Examen legte er in Heidelberg ab und gehört deshalb der badischen Landeskirche an.

Landesjugendpfarrer Bernd Wildermuth, Stuttgart, der zur Amtseinführung nach Ravensburg gekommen war, verwies in seiner Ansprache auf die „Schwabenformel“, in der die besondere Stellung der Jugendarbeit in der Landeskirche zusammengefasst ist: selbstständig – im Auftrag der Landeskirche. Die Jugendarbeit brauche Freiraum und trage Früchte, zum Beispiel ablesbar an der sehr großen Zahl der Ehrenamtlichen. Wildermuth: „Nirgendwo wird in der Kirche das Priestertum aller Gläubigen so klar wie in der Jugendarbeit.“ Er wünschte Jägle ein gutes Auge, um wahrzunehmen, was geschieht, und ein gutes Ohr, um auch Zwischentöne herauszuhören.

Jägle bedankte sich für das Vertrauen und zitierte in seiner Predigt die Worte Jesu aus dem Johannes-Evangelium: „Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen.“ Das bedeute, man brauche sich keine Sorgen zu machen, es gebe Platz für jeden. Auch beim Jugendwerk gebe es im übertragenen Sinne Räume, die man gestalten und wo man sich einbringen könne, zum Beispiel im Konficamp, im Ostergarten, in den Freizeiten. Und wer mitarbeite, werde die Erfahrung machen: „Mir wird etwas zugetraut, hier bin ich nicht nur Gast, sondern Mitbewohner“.