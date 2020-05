Philipp Ganzhorn kümmert sich um den Baumschutz in Ravensburg

Im September 2019 hat der Gemeinderat der Stadt Ravensburg die Einführung einer Baumschutzsatzung für Ravensburg, ausgenommen den Ortschaften Eschach, Schmalegg und Taldorf beschlossen. Für die Bearbeitung der Fällanträge sowie für die Pflege und Entwicklung des städtischen Baumbestandes wurde laut einer Pressemitteilung der Stadt eine halbe Stelle im städtischen Umweltamt geschaffen, die Philipp Ganzhorn seit Mitte Februar inne hat.

Bäume bergen häufig Konfliktpotential in unterschiedlichen Bereichen. Philipp Ganzhorn

Der gelernte Landschaftsgärtner spezialisierte sich auf das Thema Stadt-Bäume und schloss 2018 den Bachelorstudiengang Arboristik in Göttingen ab. Dieser Studiengang beinhaltet auch den Schutz und Erhalt von urbanem Grün. Doch „Bäume bergen häufig Konfliktpotential in unterschiedlichen Bereichen“, so Ganzhorn in dem Schreiben. Auch die neue Baumschutzsatzung berge solche Konflikte, deshalb betreibe er diesbezüglich Aufklärungsarbeit. Für ihn sei jeder Baum in erster Linie schützenswert und es sei nicht immer leicht die richtige Entscheidung zu treffen.

Schonende Pflegeschnitte

Denn häufig muss in Bezug auf die Verkehrssicherungspflicht nach Lösungen gesucht werden. Baumeigentümer sind für die Verkehrssicherheit ihrer Bäume verantwortlich. Das bedeutet, dass vom Baum keine Gefahr, zum Beispiel durch einen herunterbrechenden Ast ausgehen darf. „Eine Fällung darf niemals die erstbeste Lösung darstellen“ wird Ganzhorn in dem Text zitiert. Davor könne eine Fülle von baumpflegerischen Maßnahmen empfohlen werden. Häufig kann mit geringem Aufwand die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden. So sind schonende Pflegeschnitte an Bäumen das ganze Jahr über möglich. Was nicht erlaubt ist, sind radikale Eingriffe wie die Entnahme von Starkästen, das Herabsetzten der gesamten Krone oder ein Eingriff in das Wurzelsystem.

Frühzeitig Anträge stellen

Das Umweltamt empfiehlt während der Vegetationsperiode Anträge zur Befreiung von der Baumschutzsatzung zu stellen, weil die Vitalität des Baumes und die Blattmasse der Krone belaubten Zustand besser beurteilt werden können. So können die Anträge zügig und im Hinblick auf die Fällzeit im Winterhalbjahr rechtzeitig bearbeitet werden, heißt es abschließend in dem Pressebericht.