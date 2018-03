Pfuderer und Wittich bleiben an Bord

Der SV Oberzell startet mit einer echten Standortbestimmung ins neue Landesliga-Fußballjahr: Am Samstag um 15 Uhr kommt im FV Rot-Weiß Weiler der Tabellendritte. Unterdessen gab der Verein bekannt, dass die Verträge mit seinem Trainerduo frühzeitig verlängert wurden.

Achim Pfuderer und Oliver Wittich werden auch in der Saison 2018/19 das Landesligateam des SVO trainieren. „Wir sind wir darüber sehr glücklich, weil das Trainergespann im Verein einen unglaublichen Rückhalt besitzt“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Christof Lotthammer. „Von der Zusammenarbeit profitiert der gesamte Verein. In den letzten Jahren ist auch das Zusammenspiel zwischen dem Nachwuchsbereich und den Trainern der ersten Mannschaft immer besser geworden.“ Lotthammer ist sich sicher, dass dadurch in den kommenden zwei bis drei Jahren viele Jugendspieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können. Die Oberzeller planen also die sechste Saison mit dem Trainerduo Pfuderer/Wittich. „Wir haben bereits zahlreiche Gespräche geführt und analysiert, in welchen Bereichen sich der SV Oberzell noch verstärken könnte“, meint der Abteilungsleiter.

Einige Fehlzeiten

„Es gibt eine Mehrzahl von Gründen, warum wir uns für ein weiteres Jahr beim SVO entschieden haben“, sagt Achim Pfuderer und nennt zwei davon: „Zum einen ist da die Mannschaft, die wir immer noch sehr gut erreichen. Und zum anderen ist der SV Oberzell ein super seriöser, kompetent geführter Verein.“ Eher durchwachsen war allerdings die Vorbereitung, die Pfuderer und Wittich im Winter mit dem Team absolviert haben. Die üblichen Erkrankungen wurden ergänzt durch beruflich und privat bedingte Fehlzeiten – Stürmer Anderson Gomes dos Santos war zum Beispiel in Brasilien. Dazu verletzte sich Kapitän Manuel Schlude schwer: Nach einem doppelten Bänderriss kann der Verteidiger erst in mehreren Wochen wieder vorsichtig ins Training einsteigen. In der Wiedereingliederung befindet sich auch Gomes dos Santos – damit fehlen am Samstag wohl beide Kapitäne in der Startelf.

In den letzten Testspielen hat Daniel Marin die Binde getragen. Der Rückkehrer ist längst wieder so integriert, als wäre er nie weg gewesen. „Wir sind unglaublich froh, dass wir ihn zurückhaben“, betont Pfuderer. „Menschlich und sportlich ist er eine unglaubliche Bereicherung.“ Womit wir bei den positiven Seiten der Vorbereitung sind. Trotz bisweilen mäßiger Trainingsbeteiligung hat der SVO alle seine Trainingsspiele gewonnen. Mit einer Ausnahme: Gegen Verbandsligist FC Wangen gab’s eine knappe Niederlage. „Die Mannschaft ist eingespielt“, meint der Trainer, der als erstes Ziel für die restliche Saison ausgibt, so schnell wie möglich den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern.

Im FV Rot-Weiß Weiler ist am Samstag eines der Spitzenteams der Liga auf dem Oberzeller Kunstrasen zu Gast. Die Allgäuer stehen auf Platz drei in der Tabelle, zum TSV Berg auf Rang zwei fehlt nur ein Punkt. Achim Pfuderer erinnert sich an das Hinspiel: „Weiler hat in den ersten 20 Minuten unglaublich Druck gemacht.“ Dann allerdings drehte der SVO den 0:1-Rückstand noch in einen 4:1-Sieg. Überhaupt haben die Oberzeller gegen ihren kommenden Gegner eine tolle Bilanz: Die letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2012. „Das ist ein kleiner psychologischer Vorteil“, freut sich der Trainer. „Aber darauf ausruhen können wir uns natürlich nicht.“