Pforzheim begründet Absage gegen EV Ravensburg

Nun also doch: Das Spiel des EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga Südwest gegen Pforzheim am Freitagabend ist definitiv abgesagt. Nach der per E-Mail übermittelten Absage am Donnerstagvormittag hat Pforzheim laut EVR am späten Donnerstagabend eine Begründung nachgeliefert, nach der die Absage aufgrund von Corona-Fällen in der Mannschaft begründet erscheint.

Einen Nachholtermin wird es aufgrund des engen Terminkalenders der Regionalliga Südwest nicht mehr geben. An den Platzierungen in der Tabelle ändert die Absage nichts. Der EVR bleibt auf Platz sechs und hat die Play-offs in der vierten Liga erreicht. Pforzheim ist Spitzenreiter der Regionalliga.