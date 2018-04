Pflichtsiege für TSB-Basketballer

Die erste und zweite Mannschaft der Ravensburger Basketballer haben ihre Pflichtaufgaben erledigt. Vor heimischer Kulisse gab es Siege gegen Ulm und Sigmaringen.

Die Herren 1 mussten gegen die U-19-Jugendbundesliga aus Ulm/Illertal ran. Die jungen Illertaler (kein Spieler älter als 18 Jahre) sind bekannt für ihre Schnelligkeit und ihre spektakulären Drei-Punkt-Würfe. Jedoch gehörte der Start den Ravensburger. Denis Smailagic spielte überragend und erzielte elf seiner 21 Punkte im ersten Viertel. Das erste Viertel endete mit 26:21 für Ravensburg. Das zweite Viertel startete weiter kontrolliert für die Ravensburger. Jedoch blieben die Illertaler hartnäckig und immer in Schlagdistanz. Mit einem Zwischenstand von 48:36 ging es in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel war es Aufbauspieler Jousef Sagher, der alles unter Kontrolle hatte. Mit 19 Punkten und zwölf Assists war er bester Spieler der Partie. Mit einem Spielstand von 74:59 ging es ins Schlussviertel. Nun kamen aber nochmal die jungen Ulmer und schafften es, durch schnelle Gegenangriffe und drei getroffene Dreier auf acht Punkte heranzukommen. Das bessere Ende hatte dennoch der TSB und so konnte der nächste Sieg eingefahren werden. Mit 92:82 gewannen die Herren 1 ein weiteres wichtiges Spiel und bleiben heißer Aufstiegskandidat für die Oberliga Württemberg.

Die Herren 2 mussten gegen den TB Sigmaringen ran. Dieser konnte bis dato zwar nur ein Saisonspiel gewinnen, war aber dafür bekannt, bis zum Schluss zu kämpfen. In der vergangenen Saison verlor der TSB gegen Sigmaringen nach einer 20-Punkte-Führung mit zwei Punkten. So etwas wollte Trainer Daniel Pieper dieses Mal nicht zulassen. Das erste Viertel war ausgeglichen und endete mit 23:20 aus Sicht der Ravensburger. Im zweiten Viertel setzten sie sich mit gutem Teambasketball weiter ab. Mit einem Zwischenstand von 45:32 ging es in die Halbzeit. Im dritten Viertel bauten die Ravensburger ihre Führung aus. Mit einem Spielstand von 59:44 ging es ins Schlussviertel. Der TSB ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und gewann 83:65. Ravensburger Topscorer war Jugendspieler Alexander Horn mit 18 Punkten. Alle elf Ravensburger punkteten – ein Zeichen für gutes Teamplay.