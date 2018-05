Pflichtsiege für Bodnegg und Wolpertswende

Auch nach dem 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II marschieren der SV Wolpertswende und der TSV Bodnegg weiter voran. Das Spiel des TSB Ravensburg, das für Mittwochabend angesetzt war, musste wegen eines Unwetters abgesagt werden.

SV Schmalegg – SV Wolpertswende 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Thomas Stocker (17.), 0:2 Timo Bittenbinder (85.), 0:3 Daniel Litz (90.). – Wolpertswende holt damit den neunten Sieg in Folge. Der SV Schmalegg kam nicht gut in die Partie: Nach vier Minuten musste der SVS die erste gelbe Karte einstecken und nach 17 Minuten schließlich den Führungstreffer der Gäste. Der SVW verpasste es in der Folge, seine Chancen zu nutzen und ließ Schmalegg so noch einige Gelegenheiten zum Ausgleich. In der Schlussphase entschied der Favorit aus Wolpertswende die Partie aber verdient für sich.

SV Immenried – TSV Bodnegg 2:5 (0:1). Tore: 0:1 Thomas Schupp (20.), 1:1 Matthäus Kling (55.), 1:2 Oliver Kohr (57.), 1:3 Florian Wissussek (67.), 1:4 Alexander Bernhart (68.), 2:4 Benjamin Rogg (71.), 2:5 Daniel Rist (90.). – Bodnegg lässt nichts anbrennen. Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte ging es mit 0:1 in die Kabinen, was nicht zuletzt einem stark aufspielenden SV Immenried zu verdanken war. In der zweiten Halbzeit gelang den Hausherren sogar der Ausgleichstreffer, bevor Bodnegg mit einem Dreifachschlag das Spiel entschied.

SV Weissenau – SC Michelwinnaden 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Carlos Campos (78.). – Michelwinnaden präsentiert sich stark gegen Weissenau, vergibt aber zu viele Gelegenheiten. Der favorisierte SVW kam besser ins Spiel, bis zur Halbzeit spielte dann aber auch Michelwinnaden mit und gestaltete das Spiel so recht ausgeglichen. Chancen auf beiden Seiten blieben auch nach dem Seitenwechsel ungenutzt bis Weissenau zehn Minuten vor Spielende den lang ersehnten Führungstreffer markierte. Der SCM erspielte sich in der Folge weitere hochkarätige Chancen, welche aber allesamt ohne Erfolg blieben.

SV Ankenreute – SV Karsee 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Arnold Hagen (9.), 2:0 Kevin Wahl (15.), 3:0, 4:0 Robin Braun (26., 57.), 4:1 Lukas Beu (78.), 4:2 Florian Halder (90.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte (SV Karsee, 36.), Gelb-Rote Karte (SV Ankenreute, 64.). – Ankenreute siegt dank starker erster Hälfte verdient. Dem SVA gelang ein Start nach Maß, so führten die Hausherren bereits nach einer knappen halben Stunde mit 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Ankenreute das Geschehen. Die beiden Anschlusstreffer des SV Karsee kamen zu spät und so durfte der SVA einen recht ungefährdeten Heimsieg feiern.